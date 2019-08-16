Мальчик чуть не сварился заживо в яме с кипятком в Омске



Омск, 16 августа. Десятилетний мальчик едва не сварился заживо в яме с кипятком в Омске. Обстоятельства и причины трагедии выясняют сотрудники регионального СУ СК РФ.

В пресс-службе ведомства рассказали, что яма с кипятком образовалась в результате прорыва теплотрассы вечером 26 июля возле дома 7 корпус 6 по улице Завертяева. Размыв почвы никто не ликвидировал в течение нескольких дней, сообщает телеканал 360.

После падения мальчик получил множественные ожоги, сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице. Местное издание «Супер Омск» уточняет, что мальчик получил ожоги ног второй и третьей степени.

«В данный момент ребенок продолжает лечение. Расследование по данному факту продолжается», — добавили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее НСН сообщала о последствиях прорыва трубы в Петербурге, где в яму с кипятком рухнул автомобиль. Площадь промоины составила 4 квадратных метров. Она образовалась на дороге в результате прорыва трубы тепломагистрали. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС смогли спасти находившуюся в салоне женщину. К счастью, она не пострадала.