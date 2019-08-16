Росприроднадзор оштрафовал виновного в появлении свалки под «Жуковским»

Москва, 15 августа. Росприроднадзор оштрафовал виновного в появлении несанкционированной свалки неподалеку от подмосковного аэропорта «Жуковский», сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне самолет «Уральских авиалиний» А321 совершил экстренную посадку в Подмосковье. Основной версией произошедшего рассматривается столкновение лайнера со стаей чаек, одна из которых попала в двигатель. По информации СМИ, птиц могла привлечь несанкционированная свалка неподалеку от «Жуковского».

Незаконный полигон бытовых отходов действительно был выявлен: он расположился около садового некоммерческого товарищества Глушица в городе Жуковский Московской области. Росприроднадзор получил жалобы по этому вопросу еще в 2017 году. Ведомство в мае того же года привлекло к ответственности виновного в произошедшем — компанию «Вымпел К», пишет «Царьград».

«По итогам административного расследования ООО «Вымпел К» привлечен к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 500 тыс. рублей, по факту неуплаты которых были составлены протоколы об АП по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ и направлены на рассмотрение в органы судебной власти», — рассказали в Росприроднадзоре.

Однако организация отказалась добровольно выплатить штраф. Свалка в районе Жуковского остается по настоящее время, несмотря на предписание властей устранить нарушения. Ущерб, нанесенный «Вымпелом-К» почве Подмосковья, оценивается в 25,2 миллиона тысяч рублей, передает «Ридус».

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько отметил, что в «Жуковском» существуют системы орнитологической безопасности полетов. Однако он подчеркнул, что эффективность этих систем зависит от целого ряда факторов, в частности, от расположения полигонов бытовых отходов на приаэродромной территории. В Росавиации уточнили, все это надлежит выяснить комиссии, которая приступила к работе.

После инцидента с А321 орнитологи предложили создать индивидуальный «паспорт» для каждого аэропорта в целях предотвращения столкновений с птицами, передает «Газета.ru».