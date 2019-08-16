Вашингтон, 16 августа. Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, который находился под арестом по обвинению в организации секс-торговли и был найден мертвым в камере, с большей вероятностью мог быть убит. Об этом рассказал медицинский эксперт-консультант медиакорпорации Fox News доктор Марк Сигел.

Эксперт заявил, что миллионера-педофила Эпштейна в США убили в камере. По его словам, версия, что он мог покончить с собой — маловероятна. По мнению специалиста, на насильственную смерть указывает тот факт, что у миллиардера была сломана подъязычная кость, также на шее были иные характерные повреждения. Как пишет издание, эксперт подчеркнул, что более чем когда-либо уверен, что это могло быть убийство.

Ранее сообщалось, что миллиардер покончил с собой в начале августа в тюрьме. В исправительном учреждении он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

В ходе доследственных процедур в манхэттенском особняке Джеффри Эпштейна был обнаружен портрет бывшего президента США Билла Клинтона, на котором он изображен в синем платье и красных туфлях на каблуке. Платье, в котором Клинтон запечатлен на портрете, напоминает один из нарядов Моники Левински или платье Хиллари Клинтон на церемонии вручения награды Кеннеди-центра. Бывший американский лидер изображен улыбающимся, он сидит, развалившись в кресле и показывает пальцем на зрителя. Известно, что автором картины является художница Петрина Райан-Клейд. Однако оригинал или копия выставлена в особняке, неизвестно.

Обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних американский мультимиллионер Джеффри Эпштейн был найден 10 августа мертвым в тюрьме в Нижнем Манхэттене. По официальной версии, он покончил с собой в следственном изоляторе, повесившись на тюремной простыне.

Порядок содержания Эпштейна под стражей также был грубо нарушен. Его не проверяли в течение нескольких часов непосредственно перед смертью, несмотря на то, что по регламенту тюремные надзиратели были обязаны делать это каждые полчаса.

Это не первое уголовное разбирательство в отношении миллионера-педофила. Еще в 2005 году бизнесмена обвинили в том, что он на протяжении многих лет совращал детей. В 2008 году он признал свою вину в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией и получил за это всего 18 месяцев тюрьмы.

6 июля Эпштейн был снова арестован полицией Нью-Йорка и обвинен в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. На этот раз 66-летний обвиняемый не признавал свою вину, однако следователи заявляли, что им удалось собрать достаточно доказательств. И очевидно, что интересовали их грехи не одного только Эпштейна.

По сообщениям американских СМИ, следователям все-таки удалось убедить Эпштейна сотрудничать в деле разоблачения своих влиятельных подельников. Ведь самым важным в истории его подозрительного «самоубийства» является тот факт, что в 1990-х и начале 2000-х годов мультимиллионер являлся спонсором и устроителем скандальных секс-вечеринок на своей островной вилле во Флориде, в которых принимали участие многие американские политики и голливудские звезды.

Есть свидетельства, что на принадлежащем Эпштейну острове, который позже в консервативной прессе получил название «Остров педофилов», в разное время побывали экс-президент Билл Клинтон и кинорежиссер Вуди Аллен, миллиардер Ричард Бренсон и музыкант Мик Джаггер, актер Кевин Спейси и младший сын королевы Елизаветы II принц Эндрю. Не исключают, что и нынешний президент США Дональд Трамп, который был другом и соседом Эпштейна по Палм-Бич, также мог посещать вечеринки «для своих». Понятно, что все фигуранты этого списка теперь это старательно отрицают.