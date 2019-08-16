Google трижды проигнорировал требование удалить ролик с оскорблением герба РФ

Москва, 16 августа. Компания Google трижды проигнорировала требование Роскомнадзора удалить с YouTube ролик, оскорбляющий государственные символы России — флаг и герб, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что находятся с Google в постоянном рабочем взаимодействии, однако партер не всегда реагирует должным образом на требования российской стороны.

В ведомстве отметили, что Google продолжает игнорировать нормы и требования законодательства РФ. Ярким примером стала история с роликом, на котором видно, как неизвестные сжигают флаг РФ и производят оскорбительные действия в отношении герба страны. Вероятно, видео было сделано в Одессе. Об этом говорит название ролика.

«31 июля в службу [Роскомнадзор] поступило требование Генеральной прокуратуры об удалении с одной из страниц видеоматериала, в явной форме оскорбляющего государственные символы России, — приводит ТАСС слова представителей российского ведомства. — Роскомнадзор был вынужден уже трижды направлять в адрес компании Google — владельца хостинга — соответствующие уведомления, однако доступ к указанному в требовании Генпрокуратуры материалу до сих пор не ограничен».

Напомним, закон об оскорблении госсимволов России вступил в силу в марте этого года. В случае публикации роликов, попадающих под этот закон, первый штраф может составить от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Повторное нарушение закона приводит к увеличению штрафа — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Дальнейшие противоправные действия наказываются штрафом в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей либо административным арестом до 15 суток.