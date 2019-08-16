СМИ сообщили о планах США сократить помощь другим странам на $4,3 млрд

Вашингтон, 16 августа. Администрация президента США Дональда Трампа намерена уменьшить расходы на помощь другим государствам на 4,3 миллиарда долларов в текущем финансовом году. Это касается и помощи, выделяемой по линии Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает газета Politico.

По данным издания, Административно-бюджетное управления Белого дома намерено обратиться в Конгресс США с просьбой отменить принятое ранее законодателями решение, согласно которому Агентство США по международному развитию (USAID) получает на обозначенные цели 2,3 миллиарда долларов, а Госдепартамент — 2 миллиарда долларов. 787 миллионов долларов из этих средств должны были пойти на международную миротворческую деятельность в рамках ООН, еще 522 миллиона — на общее финансирование данной организации. Также 364 миллиона долларов США должны были направить на финансирование гуманитарных и правозащитных программ ООН.

Как пишет Politico, запрос об отмене решения о выделении средств может быть направлен в Конгресс США уже в начале следующей недели. Далее у законодателей будет 45 дней на то, чтобы либо принять, либо отклонить запрос. Все это время упомянутые финансовые средства будут заморожены, то есть, деньги окажутся недоступны вплоть до 30 сентября. Именно в этот день заканчивается 2019 финансовый год. После 30 сентября срок разрешения на использование данных средств истечет. При этом в данный момент обе палаты Конгресса находятся на летних каникулах и возобновят свою деятельность только со второй недели сентября.

По информации издания, некоторые законодатели от обеих партий уже призвали Белый дом отказаться от данной инициативы.

«Я считаю, что существует двухпартийное, широко распространенное понимание того, что эти средства необходимы для глобального лидерства США и обеспечения безопасности американцев», — цитирует Politico председателя комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США Ниту Лоуи (демократ от штата Нью-Йорк).

Как отмечает издание, в прошлом году Белый дом уже планировал подобный шаг, однако отказался от него, столкнувшись с критикой как демократов, так и республиканцев.

В начале августа телекомпания CNN сообщила, что американская администрация в рамках проведения ревизии заморозила от 2 до 4 миллиардов долларов, выделенных Агентству США по международному развитию и Госдепартаменту на финансирование международных организаций и миротворческих миссий, борьбу с наркотиками, здравоохранение, помощь в развитии, а также содействие вооруженным силам иностранных государств, «помощь государствам в Европе, Евразии и Центральной Азии». По данным Politico, 10 августа доступ к этим финансовым средствам снова был открыт.