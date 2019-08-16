Пилот, посадивший А321 в кукурузном поле, не считает себя героем

Москва, 13 августа. Пилот Дамир Юсупов, посадивший в поле самолет А321 «Уральских авиалиний» заявил, что не считает себя героем и рассказал подробности ЧП.

Сначала, после того, как случилась нештатная ситуация, по словам Юсупова, он думал, что вернется в аэропорт вылета «Жуковский», но такому сценарию помешало то, что мощности двигателей, в которые попали птицы, не хватило бы для возвращения.

Именно поэтому он принял решение совершить экстренную посадку в поле. Конечно, пилот старался сделать это максимально мягко и плавно, чтобы воздушное судно не пострадало от столкновения с землей. Благодаря его грамотным действиям, никто из пассажиров и членов экипажа не погиб. Но Дамир не считает себя героем.

Он пояснил, что посадить самолет в поле было единственным правильным решением.

«Безопасней сажать самолет без шасси, он мог перевернуться, и последствия могли бы быть хуже», — добавил он в комментарии РИА Новости. Юсупов добавил, что после того, как были эвакуированы все находившиеся в самолете люди, он позвонил своей супруге.

Как сообщалось ранее, пассажирский самолет А321 15 августа вылетел из московского аэропорта «Жуковский» в Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете лайнер столкнулось со стаей чаек, после этого оба двигателя у него отказали. Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин смогли посадить воздушное судно на кукурузном поле. В пресс-службе компании сообщили, что воздушное судно не подлежит восстановлению и будет утилизовано.Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил представить пилотов А321 к награде. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал эту идею.