Пожар в многоквартирном доме в Севастополе сняли на видео

Севастополь, 16 августа. Многоквартирный жилой дом загорелся на улице Челюскинцев в Севастополе. Федеральное агентство новостей публикует видео с места происшествия.

По данным источника ФАН, возгорание возникло в доме около пяти часов утра. Всего в доме около 30 квартир. Все жильцы были эвакуированы сотрудниками экстренных служб. Информации о пострадавших не поступало.

Около половины восьмого утра открытое горение было ликвидировано. Появлялись версии о том, что причиной пожара стала непотушенная сигарета, но пока эти данные не подтверждены официально.