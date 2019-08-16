Эксперты рассказали об изменениях тенденций отдыха в Крыму

Симферополь, 16 августа. Эксперты туристического и гостиничного бизнеса рассказали о предпочтениях туристов, приезжающих отдыхать в Крым и Севастополь.

К слову, второй год подряд на Крымском полуострове самыми популярными местами для отдыха остаются Ялта и Феодосия. На третье место в 2019-м вышла Евпатория, потеснив Судак, сообщают «Известия».

По словам директора по развитию сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru Оксаны Шустиковой, в текущем году укрепился тренд на становление Крыма, как места отдыха целыми семьями — в 2019-м 60% туристов бронируют через сервис проживание с детьми.

Еще одна тенденция, на которую обращают внимание специалисты сервиса Едем-в-Гости.ру – увеличение потока туристов, которые путешествуют по полуострову на автомобиле.

Кроме того, туристы все чаще выбирают объекты с возможностью самостоятельного приготовления пищи – это кухня в номере или общая кухня. Таким образом можно сделать вывод, что растет спрос на гостевые дома и мини-гостиницы.

В системе OtelMS рассказали, что количество заселений в гостиницы Крыма и Севастополя в текущем году выросло почти на четверть. В свою очередь в системе управления отелями Bnovo сообщили, что средняя загрузка отелей в регионе в июле составила 86%.

Напомним, что в конце июля журналистка из Польши Ивона Трусевич призналась, что Крым становится все более привлекательным местом отдыха для россиян. По мнению репортера, увеличение турпотока в российский регион — безусловно, заслуга властей.