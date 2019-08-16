В России могут ввести штраф за выгул опасных собак без намордника

Москва, 16 августа. Наказание в виде штрафа или административного ареста за выгул опасных собак без намордника предложили ввести в России. С такой инициативой выступил президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев, направивший соответствующее письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Автор инициативы отмечает, что несмотря на запрет на выгул опасных собак без поводка и намордника, который содержится в принятом в конце 2018 года законе «О жестоком обращении с животными», наказание за подобные нарушения до сих пор не предусмотрено. Как отмечает Аманлиев, выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка представляет угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, поэтом хозяин должен нести ответственность за несоблюдение норм.

Правозащитник предлагает дополнить административный кодекс отдельной статьей «Нарушение запретов, установленных в отношении выгула потенциально опасных собак», сообщает RT. Хозяев, которые не соблюдают нормы выгула опасных собак, автор инициативы предлагает штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Другие возможные виды наказания — административный арест на срок от пяти до десяти дней или до 30 часов обязательных работ. Отмечается, что исключение можно сделать для хозяев, выгуливающих питомцев без поводка и намордника на закрытой территории, передает KP.RU.

Напомним, ранее глава Кабмина России Дмитрий Медведев ратифицировал перечень потенциально опасных пород собак. При составлении списка учитывались предложения Союза общественных кинологических организаций.