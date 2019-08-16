Симферополь, 16 августа. Киевские власти вместо того, чтобы показать свою готовность прекратить огонь в Донбассе, занимаются бессмыслицей и популизмом, заявил вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков в ответ на разработку украинским правительством новой стратегии по возвращению российского полуострова.

Бобков признался, что эти заявления вызывают иронию. По его мнению, властям Украины нужно не стратегии писать, а показать, что они готовы прекратить огонь в зоне разграничения с Донецкой и Луганской народными республиками. Кроме того, как подчеркнул он, им следует продемонстрировать готовность выстраивать цивилизованные отношения с российским Крымом.

Однако пока, по его словам, вместо какой-либо созидательных действий, «киевские власти демонстрируют политику в чистом виде». Бобков разделил мнение сенатора Франца Клинцевича о том, что Киеву следовало бы заняться решением реальных проблем, стоящих перед Украиной, и думать не над стратегией по "реинтеграции" Крыма и Донбасса, а стратегией развития собственного государства.

Кроме того, Бобков указал на то, что перед украинским правительством стоит и проблема по предотвращению дальнейшего политического раскола внутри общества.

«Украина на протяжении последних 30 лет развивается абсолютно хаотично, без стратегической идеи, которая могла бы объединить все общество», — заключил он в комментарии РИА Новости. Как сообщалось ранее,о том, что рабочая группа разработает стратегию по возвращению Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса, заявил заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка. Ранее и сам Зеленский неоднократно обещал "вернуть" Крым.

Расточать подобные обещания ему, как и предшественнику Петру Порошенко, не помешало то, что российский лидер Владимир Путин еще в 2016 году заявил, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт навсегда.