Больница на Камчатке заплатит пациенту 1,4 млн рублей за сломанную руку

Петропавловск-Камчатский, 16 августа. Житель Камчатки отсудил за некачественное лечение 1,4 миллиона рублей компенсации морального вреда и утраченного заработка у краевой больницы имени А.С. Лукашевского. Об этом говорится в сообщении Камчатского краевого суда.

Отмечается, что в пользу истца взыскано один миллион 400 тысяч 185 рублей. В эту сумму входят утраченный заработок, расходы на лечение. Кроме того, сюда же включены компенсация морального вреда, судебные расходы по оплате услуг представителя, а также расходы на проведение медицинской экспертизы. Выяснилось, что в 2016 году мужчине, сломавшему руку, в больнице поставили титановую пластину. Через два года она была удалена. При этом пациенту сломали кость ниже старого перелома. Была сделана повторная операция, поставлена та же пластина. Через несколько месяцев у мужчины начала болеть рука из-за того, что титановый фиксатор разломился.

Пациент перенес еще одну операцию.

Суд в Забайкальском крае взыскал с больницы пользу родственников умершей роженицы два миллиона 150 тысяч рублей из-за неправильных действий акушера-гинеколога.

Муж погибшей получит полмиллиона рублей, две ее несовершеннолетние дочери — по 400 тысяч рублей, родители погибшей— по 300 тысяч рублей, а ее сестра — 250 тысяч рублей. Известно, что родившийся ребенок выжил.

Правозащитник истцов отметил, что компенсацию существенно занизили. Семья погибшей будет обращаться в вышестоящие судебные инстанции. Жительница Забайкалья умерла зимой 2016 года во время родов. Акушер-гинеколог делала кесарево сечение, однако пациентка скончалась.

Кроме того, воронежец отсудил у больницы компенсацию за обезображенное лицо. Суд обязал медучреждение выплатить мужчине 300 тысяч рублей. В 2017 году 65-летний житель Воронежа проходил лечение в отоларингологическом отделении медучреждения в связи с заболеванием уха и нейропатией лицевого нерва (поражение нерва с нарушением его функций). Пенсионера прооперировали, однако, как оказалось позже, сделали только хуже. Затем мужчина прошёл два курса лечения уже в неврологическом отделении, но болезнь продолжала прогрессировать.