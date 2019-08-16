Пляжи и причалы в России хотят оборудовать камерами видеонаблюдения

Москва, 16 августа. Оборудовать российские пляжи и причалы системами видеонаблюдения предложили эксперты отечественного профессионального союза моряков (ПСМ).

Размышлениями на тему в интервью РИА Новости поделился заместитель руководителя общественной организации Игорь Ковальчук, напомнив трагический случай на Черном море в начале июня.

Как напоминает RT, тогда вблизи поселка Джубга перевернулся прогулочный катер. В результате инцидента погибли два человека, причиной трагедии стал беспрецедентный перегруз судна – оказалось, что на затонувшем катере были 55 отдыхающих при вместимости в 12 человек.

«Есть «пробел» в регулировании — эти мелкие пассажирские суда слабо контролируются. Между тем, владельцы этих судов должны нести ответственность, как и владельцы любого пассажирского транспорта, за безопасность пассажиров и техническое состояние», — пояснил Ковальчук.

По словам заместителя руководителя ПСМ, трагедию в Джубге, а также другие подобного рода инциденты, можно предотвратить, используя системы видеофиксации всего того, что происходит на пляжах и причалах.

«Сегодня очень широко используется видеонаблюдение и видеофиксация. Аналогично камерами можно оборудовать причалы маломерных судов и пляжи, где они берут пассажиров»», - цитирует специалиста «МИР 24».

Кроме того, Игорь Ковальчук придерживается мнения, что на мелкие прогулочные суда должна быть распространена система контроля, действующая в отношении морского флота. То есть, когда судну, находящемуся в плохом техсостоянии, не разрешают выход из порта.