Пастора арестовали за поцелуи с 15-летним мальчиком в США

Вашингтон, 16 августа. Во Флориде арестовали 44-летнего пастора после того, как он поцеловал 15-летнего мальчика. Отмечается, что священнослужитель Морис Дейв Лин предложил подростку помочь в покупке школьных принадлежностей.

При этом пастор поинтересовался, есть ли кто-нибудь из взрослых у ребенка дома. Как передает РЕН ТВ, услышав отрицательный ответ, пастор начал целовать ребенка и заявил, что в следующий раз вступит с ним в сексуальный контакт.

Ранее сообщалось, что обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних американский мультимиллионер Джеффри Эпштейн найден мертвым в тюрьме в Нижнем Манхэттене.

Сообщение о смерти Эпштейна распространил местный телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов. Мультимиллионеру инкриминировали секс-торговлю и педофилию. В тюрьме он дожидался судебного процесса по своему делу.

Отмечается, что 66-летний обвиняемый не признавал свою вину. Однако следователи заявляли, что им удалось собрать достаточно доказательств. Эпштейна арестовали в Нью-Йорке в начале июля. По данным полиции, он в качестве сутенера предоставлял свои услуги многим влиятельным людям в США.

По сообщениям американских СМИ, следователям все-таки удалось убедить Эпштейна сотрудничать в деле разоблачения своих влиятельных подельников. Ведь самым важным в истории его подозрительного «самоубийства» является тот факт, что в 1990-х и начале 2000-х годов мультимиллионер являлся спонсором и устроителем скандальных секс-вечеринок на своей островной вилле во Флориде, в которых принимали участие многие американские политики и голливудские звезды.

Есть свидетельства, что на принадлежащем Эпштейну острове, который позже в консервативной прессе получил название «Остров педофилов», в разное время побывали экс-президент Билл Клинтон и кинорежиссер Вуди Аллен, миллиардер Ричард Бренсон и музыкант Мик Джаггер, актер Кевин Спейси и младший сын королевы Елизаветы II принц Эндрю. Не исключают, что и нынешний президент США Дональд Трамп, который был другом и соседом Эпштейна по Палм-Бич, также мог посещатьвечеринки «для своих». Понятно, что все фигуранты этого списка теперь это старательно отрицают.