Трамп заявил, что обошел Элтона Джона по числу зрителей на стадионе в Нью-Гэмпшире

Вашингтон, 16 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что побил рекорд британского певца и пианиста Элтона Джона по числу зрителей на стадионе в американском штате Нью-Гэмпшир. Об этом он написал в своем Twitter.

Вечером 15 августа Трамп встречался с избирателями на стадионе, расположенном в городе Манчестер, в рамках будущей президентской кампании.

«Великолепные новости! Сегодня вечером мы побили беспрецедентный рекорд по посещаемости, установленный ранее Элтоном Джоном на стадионе SNHU Arena в Манчестере в Нью-Гэмпшире», — сообщил президент США.

Напомним, 59-е президентские выборы пройдут в Штатах 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов, приуроченные к будущей президентской кампании, состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года.

Демократическая партия проведет свой съезд с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). По итогам мероприятия партия определит своего кандидата, который составит конкуренцию Дональду Трампу на предстоящих президентских выборах. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа следующего года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Ранее Дональд Трамп заявил, что потерял от трех до пяти миллиардов долларов за времена своего президентства. По словам американского лидера, финансовые потери его не волнуют, и он просто хочет «отлично справляться с работой».