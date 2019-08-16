Клинцевич назвал «невнятицей» планы Киева по «реинтеграции» Крыма и Донбасс

Москва, 16 августа. Команда нового президента Украины Владимира Зеленского вместо того, чтобы заниматься решением реальных проблем страны, топчется на месте, насиженном командой его предшественника Петра Порошенко, заявил российский сенатор Франц Клинцевич в ответ на заявления о разработке Киевом стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса.

Напомним, Порошенко любил кормить украинцев сказками о светлом европейском будущем, о том, как страна вступит в Евросоюз и НАТО, а также вернет себе Крым и Донбасс. Эти байки население слушало на протяжении пяти лет пребывания у власти пятого президента Украины. В апреле он проиграл выборы, и на смену ему пришел Владимир Зеленский. И вот в офисе нового главы страны подсели на любимого конька Порошенко и заговорили о планах по «возвращению» российского полуострова и неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса, а также российского полуострова.

По мнению Клинцевича, все, о чем сказал Рябошапка «настолько невразумительно, что по существу даже возразить трудно».

При этом сенатор с иронией заметил, что ничего иного на свет появиться и не могло, потому что задача по разработке стратегии «реинтеграции» Крыма в состав Украины в принципе не имеет решения: «В результате рождается либо откровенная глупость, либо, как в данном случае, невнятица».

Клинцевич также заметил, что из-за такой бестолковой работы новых киевских властей Украина расходует свои интеллектуальные силы впустую, хотя могла бы заняться осмыслением реальных проблем своего будущего.