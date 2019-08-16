Трамп планирует купить Гренландию. События дня. ФАН-ТВ

Орнитологические паспорта могут появиться в аэропортах Индивидуальные орнитологические паспорта аэропортов могут создать в России. Это поможет предотвратить инциденты с птицами, заявил руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов. В документ внесут информацию о реках, морях, полях и свалках, которые располагаются рядом с воздушными гаванями. После для каждого аэропорта специалисты разработают программу по отпугиванию птиц. Такое предложение поступило после вчерашнего инцидента в Подмосковье. Ранним утром самолет Airbus-321, следовавший рейсом Москва — Симферополь, столкнулся со стаей птиц. Оба двигателя отключились, один из них загорелся. Экипаж решил посадить самолет прямо на кукурузное поле. К счастью, все прошло успешно. Погибших нет.

КНДР осуществила пуск двух ракет Очередные испытания в КНДР. Северокорейские военные осуществили пуск двух ракет. Как сообщают в объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, их направили в сторону Японского моря. За последнюю неделю это уже вторые испытания. Ранее республика запустила две ракеты. За ними лично наблюдал глава Северной Кореи Ким Чен Ын. По информации СМИ, он остался доволен тестовым запуском. В Сеуле полагают, что КНДР могла испытать баллистические ракеты малого радиуса.

США пригрозили санкциями тем, кто связан с Grace 1 Америка продолжает говорить на языке санкций. Те, кто связан с иранским танкером Grace 1 теперь не смогут въехать на территорию США. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Штатов Морган Ортагус. Она отметила, что задержанный властями Гибралтара танкер помогал Корпусу стражей иранской революции, когда поставлял нефть в Сирию. А КСИР Вашингтон считает террористической организацией.