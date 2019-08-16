«Человек-паук» повесил на небоскребе в Гонконге флаг с призывом к миру

Гонконг, 16 августа. Скалолаз из Франции Ален Робер, известный как «человек-паук», разместил на одном из небоскребов Гонконга флаг с призывом к миру.

Как сообщает AFP, таким образом француз призывает Китай и специальный административный район примириться на фоне масштабных акций протеста, проходящих в Гонконге.

Недовольство граждан вызвал инициированный местной администрацией законопроект, согласно которому будет выработан механизм выдачи из Гонконга на материковый Китай лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

На опубликованных видеокадрах видно, как Ален Робер размещает на небоскребе большое полотно, в верхней части которого изображены флаги Поднебесной и Гонконга, а под ними – символическое рукопожатие.

К слову, высотка, на которой был размещен флаг, принадлежит одному из самых влиятельных бизнесменов Азии — гонконгскому магнату Ли Ка-Шину, который также призывает граждан к прекращению протестов.

Массовое недовольство привело к тому, что власти были вынуждены снять спорный законопроект с повестки дня, однако это не остановило протестующих, которые продолжили акции.

Беспорядки нанесли большой ущерб разным секторам экономики, включая торговлю, транспортную сферу и туризм. В начале этой недели демонстранты нарушили работу аэропорта, где были отменены сотни рейсов.

Как напоминает «Газета.ru», накануне президент США заявил, что лидер КНР Си Цзиньпин должен договориться с оппозиционерами в Гонконге. По словам Трампа, ситуация с протестами вызывает у него серьезное беспокойство.