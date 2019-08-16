Зарубежные эксперты признали превосходство С-400 над аналогами из США

Москва, 16 августа. Ряд зарубежных военных экспертов не ставят под сомнение превосходство российского зенитно-ракетного комплекса С-400 над аналогами, произведенными в США.

Размышления специалистов на тему приведены в заметке, опубликованной в британской Daily Express. Эксперты отмечают, что помимо своей высокой эффективности российские ЗРК привлекают также сравнительно невысокой стоимостью, сообщает RT.

«Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп преуменьшает значение приобретения С-400 Турцией, официальные лица и военные эксперты в Вашингтоне выражают опасения относительно эффективности российских систем», — говорится в статье.

Американские военные эксперты признают сложные датчики, которые способны бороться со стелс-технологиями и точность прицеливания. Кроме того, дальность удара делают российский ЗРК одной из самых эффективных в мире систем.

«Так, С-400 способны уничтожать цели на расстоянии до 400 километров и на высоте до 27 километров над уровнем моря», — напоминают британские журналисты.

По словам экс-заместителя руководителя ВВС Индии Капила Кака, российские зенитно-ракетные комплексы превосходит любую другую аналогичную систему, даже американский Patriot.

«С-400 — лучший в своем классе. Именно это подтолкнуло Анкару на приобретение комплекса в России, рискуя навлечь на себя гнев Трампа», — заявил аналитик турецкого телеканала TRT Абдула Масри.

Как напоминает британский таблоид, первым приобрести С-400 решила Китайская Народная Республика, а теперь эту идею рассматривают и в Индии.