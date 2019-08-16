Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода

Москва, 16 августа. Объем валютных депозитов россиян в первом полугодии вырос на 9% и составил 96 млрд долларов. Об этом рассказали журналистам в Центробанке.

Представители регулятора пояснили, что общий объем вкладов россиян в рублях составляет 23 трлн рублей, а валютных депозитов в пересчете на рубли — 6 трлн. Рублевые депозиты растут значительно медленнее. Их рост составил за полгода 2,5%, это в четыре раза меньше, чем рост валютных депозитов.

Журналисты отмечают, что у россиян повысился интерес к вкладам в долларах и евро. Это связано с изменением валютного курса. По словам инвестиционного стратега «БКС Премьер» Александра Бахтина, инфляция не касается депозитов в иностранных валютах, поэтому они более надежны. Эксперт подчеркнул, что доходность рублевого вклада в 6% годовых сопоставима с вкладом 4,5% годовых открытого в долларах.

«В целом валютные вклады не пользуются большой популярностью ни у населения, ни у банков. Людям они не обеспечивают привлекательной нормы доходности, поскольку формальные ставки значительно ниже», — рассказал «Известиям» аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.

Аналитик компании «Эксперт РА» Антон Табах заявил, что валютные депозиты в начале года стали более привлекательны из-за сближения ставок в рублях и долларах.

По словам аналитика Fitch Александра Данилова, вкладчики сняли деньги со счетов на фоне санкций в конце 2018 года, однако в начале года деньги могли быть возвращены обратно, поскольку настороженность пропала.

Ранее эксперты заявили, что курс доллара может вырасти до 70 рублей, в том случае, если цена за баррель нефти опустится ниже 50 долларов.

Отметим, что американские фондовые индексы снизились на фоне опасений инвесторов о возможной рецессии, сообщает RT.