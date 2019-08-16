Зеленский хочет встретиться с Трампом перед саммитом «нормандской четверки»

Киев, 16 августа. Президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться с американским лидером Дональдом Трампов до саммита «нормандской четверки».

Как пишут «Известия», о намерении Зеленского провести встречу с Трампом рассказал источник в киевских политических кругах.

«США всегда высказывались в пользу Украины, но Трамп не особо активен в этом. Его публичное содействие стало бы дополнительным козырем для Зеленского (перед возможным саммитом «нормандской четверки» — прим. ФАН)», — рассказал собеседник издания.

Сообщается, что Зеленский хочет попросить президента США проявлять большую публичную активность по украинскому вопросу, что даст главе Украины преимущество на вероятных переговорах.

«Франция и Германия аккуратны в своих переговорах. Перед встречей с Путиным в рамках «нормандского формата» Зеленскому нужно максимально усилить свои позиции», — добавил источник.

Как отметил депутат Верховной рады VIII созыва Евгений Балицкий, намерения Зеленского перед возможным саммитом очевидны и состоят в том, что украинскому президенту необходимо заручиться максимальной поддержкой мировых лидеоров.

По мнению директора Киевского центра политических исследований Михаила Погребинского, желание президента Украины «втянуть США» в «нормандский формат» выглядят нереалистичными.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к переговорам в «нормандском формате», но лишь после того, как Киев выполнит достигнутые в 2016 году на встрече «четверки» договоренности. Тогда президенты России, Украины и Франции, а также канцлер Германии приняли два ключевых решения. Первое — обеспечить разведение сил и средств на трех участках линии соприкосновения, что изначально саботировалось Украиной. Второе — договориться о том, что закон об особом статусе этой территории вступит в силу (в предварительном варианте, - прим. ФАН) в день выборов.