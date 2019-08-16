Определены курорты, на которых россияне чаще всего заводят романы

Москва, 16 августа. Рейтинг курортов, наиболее подходящих для ведения любовных романов, составили эксперты онлайн-сервиса для бронирования отелей Ostrovok.ru.

Абсолютный лидер своеобразного топа – Кубань: о том, что именно в местах отдыха Краснодарского края удалось заводить любовные связи, рассказали 25% принявших участие в опросе граждан России.

На втором месте рейтинга – Турция, на курортах которой заводили интрижки 25% представительниц прекрасного пола, а также 18% российских мужчин, отдыхавших в этой стране.

«Нередко наши соотечественники заводят курортные романы и в Таиланде – как минимум об этом признались 15% россиян и 8% женщин», — говорится в пресс-релизе компании.

На Кипре заводили романтические связи 10% участников опроса, 9% опрошенных сознались, что заводили романы в Италии, а 8% респондентов начинали отношения в поездках по Испании и Греции.

Как напоминает «Газета.ru», в конце июня специалисты туристического поисковика Aviasales составили список наиболее доступных приморских курортов, проанализировав стоимость перелета «туда – обратно» и недельного проживания в трехзвездночном отеле в ценах лета текущего года.

Так, минимальный отдых в Крыму на таких условиях обойдется в 52 356 рублей. Бюджет подобного тура в Турцию составит около 32 тысяч рублей, причем большая часть суммы (22 382 рубля) — это стоимость перелета.