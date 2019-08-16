Геоданные со спутников начнут продавать в России

Москва, 16 августа. «Российские космические системы» представят сервис, которые позволит покупать геоданные со спутников, пишут «Известия».

Использовать новый сервис смогут не только частные компании, но и обычные граждане. С его помощью можно узнавать о том, как идут стройки различных объектов, информацию о появлении незаконных свалок, а также данные лесовырубках. Кроме того, данные можно использовать в качестве доказательной базы в суде в делах о земельных спорах или в вопросах прав собственности.

Представители «Российских космических систем» пояснили, что стоимость услуги будет зависеть от объема необходимой информации. Данные будут приходить клиентам на компьютер или смартфон. Изображение будет привязано к реальному квадрату местности. На него будет наложена информация об объекте, полученная в различных спектральных диапазонах.

Отмечается, что возможности сервиса были протестированы во время строительства федеральной крымской трассы «Таврида», а также во время мониторинга разлива реки в Тулуне. Космическая съемка позволила наблюдать за объектами в реальном времени.

Возможности сервиса будут продемонстрированы во время аэрокосмического салона МАКС-2019 в Жуковском. Во время мероприятия на стенде «Российских космических систем» будут размещены компьютеры, подключенные к облачному сервису.

«Мы готовы предоставить доступ к коммерческому облаку всем заинтересованным партнерам, компаниям-разработчикам, снабдить их нашими инструментами анализа данных», — рассказал журналистам заместитель генерального директора по стратегическому развитию и инновациями РКС Евгений Нестеров.

Ранее стало известно что Россия до 2025 года запустит 30 гражданских спутников для наблюдения за Землей.