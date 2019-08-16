Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Туве

Кызыл, 16 августа. МВД по республике Тува сообщило подробности ДТП, в котором погибли четыре человека, среди них подросток.

Автомобильная авария произошла на федеральной трассе «Енисей» в Кызыльском районе Тувы. Там столкнулись ВАЗ-21074 и грузовой автомобиль ЗиЛ-130.

«15 августа в 21.12 (17.12 мск) поступило сообщение о том, что на участке 855-го километра автодороги Р-257 «Енисей» произошло ДТП — столкновение двух транспортных средств. В результате происшествия на месте погибли водитель и три пассажира легковой автомашины: женщины 1960 и 1970 годов рождения и 14-летний подросток», — сообщает МВД по республике.

По предварительным данным, 61-летний водитель легкового автомобиля допустил столкновение с попутным грузовиком из-за несоблюдения дистанции. Все погибшие — жители села Ийи-Тал.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.