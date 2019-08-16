Трамп рассказал об исходе торговой войны между США и Китаем

Вашингтон, 16 августа. Президент США Дональд Трамп рассказал, что развязанная Вашингтоном торговая война между Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой будет короткой.

С заявлением на тему хозяин Белого дома выступил, общаясь с журналистами перед вылетом в Нью-Гэмпшир, анонсировав при этом телефонный разговор с лидером Поднебесной Си Цзиньпином.

«Я поговорю с ним, в ближайшее время у нас запланирован телефонный разговор, у нас очень продуктивные переговоры», — уточнил Трамп, правда, не сказав о сроках проведения беседы.

Продолжая тему президент США, отвечая на очередной вопрос одного из журналистов, сказал, что торговое противостояние с Китаем не должно привести к рецессии в экономике Штатов.

«Я думаю, что чем дольше идет торговая война, тем слабее становится Китай, и тем сильнее становимся мы. У меня есть ощущение, что торговая война будет достаточно короткой», — подчеркнул Трамп.

Хозяин Белого дома уверен, что даже если все разногласия с Китайской Народной Республикой не будут улажены, Соединенные Штаты ждет «длительный период процветания и успеха».

«У остальных стран дела идут очень плохо, у Китая дела идут плохо. Пошлины очень сильно по ним ударили, а по нам вообще не ударили. Китай очень хочет заключить соглашения, мы ведем с ним переговоры», — констатировал Дональд Трамп.

Как напоминает «Газета.ru», новый раунд переговоров между Вашингтоном и Пекином по торговле намечен на сентябрь текущего года.