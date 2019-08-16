Росстат подсчитал, сколько детей в России рождаются вне брака

Москва, 16 августа. Росстат сообщил, что больше 21% детей в России рождаются без регистрации брака родителей.

По данным ведомства, за прошлый год в РФ родились 1 604 344 ребенка, мамы 340 364 из них на момент родов были не замужем.

Наибольшее количество детей, рожденных вне брака, зарегистрировано в республике Тува — более 60% от общего числа родившихся в 2018 году. На втором месте — Чечня, где 41,8% малышей появились на свет без регистрации брака, на третьем — Чукотка с показателем в 40,5%. Отметим, в данных регионах не принято регистрировать брак в ЗАГСе, достаточно проведения религиозных обрядов.

Наибольшее количество детей, рожденных в «официальных» семьях, зарегистрировано в Белгородской области — 13,3%, в Пензенской области — 12,9%, а также в Кабардино-Балкарии — 10,2%.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что в прошлом году пять россиянок, не достигших 18-летия, родили пятого ребенка.