В Москве задержали заказавшую лекарство для ребенка женщину

Москва, 16 августа. Московские таможенники задержали на почте женщину, которая заказала незарегистрированный в России препарат для больного ребенка.

По словам директора фонда «Дом с маяком» Лидии Мониавы, препарат «Фризиум» был назначен врачами для лечения эпилепсии у ребенка. Она подчеркивает, что аналогов этого препарата не существует, а приобрести в России его нельзя, поскольку его закупки не производятся. Как сообщает «Царьград», в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Месяц назад в Москве задержали мать пациента детского хосписа. Она также заказала «Фризиум» по почте, сообщает «Ридус».

Ранее в Минздраве РФ заявили, что незарегистрированное лекарство можно вести в Россию законным способом при наличии подтверждающих медицинских документов. В ведомстве подчеркнули, что производитель «Фризиума» никогда не предоставлял этот препарат на регистрацию, а также не проводил его проверку на пациентах в России. В состав препарата входят психотропные вещества, поэтому оборот этого лекарства в РФ ограничен. Условия применения подобных препаратов должны рассматриваться лечащим врачом в каждом конкретном случае.