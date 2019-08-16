США пригрозили санкциями всем, кто связан с иранским танкером Grace 1

Вашингтон, 16 августа. США предупредили о «серьезных последствиях» для лиц, связанных с иранским танкером Grace 1.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что задержанный властями Гибралтара иранский танкер Grace 1 помогал Корпусу стражей иранской революции (КСИР), осуществляя поставки нефти в Сирию. По ее словам, связанным с судном лицам может быть отказано во въезде на территорию Соединенных Штатов.

«США считают, что Grace 1 помогал КСИР, перевозя нефть из Ирана в Сирию. Это может привести к серьезным последствиям для любых лиц, связанных с Grace 1», — сказала Ортагус.

Она напомнила, что Вашингтон внес КСИР в список террористических организаций. Таким образом, лица, связанные с танкером Grace 1, рассматриваются США в качестве пособников террористов.

«Морское сообщество должно знать, что правительство США намерено аннулировать визы, которыми владеют члены таких экипажей. В случае с Grace 1 мы продолжим действовать в соответствии с существующей политикой в отношении тех, кто оказывает материальную поддержку КСИР», — подчеркнула глава пресс-службы Госдепа.

Ортагус отметила, что США продолжат использовать весь доступный спектр инструментов для того, чтобы лишить Иран ресурсов, нужных ему для участия в «дестабилизирующей и злонамеренной деятельности в Сирии и других местах».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что США внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. В Белом доме напомнили, что претензии Вашингтона к Тегерану связаны с осуществлением ядерной и ракетной программ, «поддержкой терроризма» и угрозами судоходству.