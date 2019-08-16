Легендарный «желтый человек» из Алеппо рассказал, как жил в плену у боевиков

Дамаск, 16 августа. Без преувеличения легендарный «желтый житель» сирийского Алеппо Абу Заккур рассказал журналистам о том, как жил в плену у боевиков во время военных действий.

Этого мужчину, пожалуй, знает весь город – на протяжении последних 36 лет вкусы в одежде у него не меняются и на протяжении всего этого времени он неизменно выбирает желтые цвета для своего гардероба. Почему – не говорит, предпочитая оставаться загадкой.

«Почему желтый? Нет, не скажу, это секрет, это только для меня. 47 каналов из разных стран мира снимали меня, и все хотели знать, почему желтый, но это тайна. Я такой один, больше в мире таких как я нет», — не открыл свой секрет Заккур, общаясь с журналистами из России.

Впрочем, несмотря на ореол тайны, пожать руку и сфотографироваться с «желтым человеком» хотят не только местные жители, но и туристы. Мужчина, не побоимся громкого слова, стал легендой сирийского мегаполиса. Поэтому во время военных действий сирийцу пришлось несладко.

«Боевики взяли меня в плен, шесть дней били меня, всячески пытали, выбили зубы. Они говорили, что отпустят меня, если я соглашусь вступить в их ряды, но я отказался. За эти годы я стал чем-то большим, чем просто житель города, я стал символом Алеппо, многие люди потеряли бы надежду, если бы я согласился. Поэтому я твердо решил, что останусь на стороне друзей и соседей», — рассказал Абу Заккур.

К счастью, «желтому человеку» удалось выжить в плену и вернуться к нормальной жизни после окончания войны. Узнав, что с ним произошло, хозяин одного из местных кафе переименовал заведение в честь городской легенды. Заккур здесь всегда желанный гость, его обслуживают бесплатно и без очереди.

Впрочем «желтый человек» из Алеппо в кафе имени себя практически не заходит — говорит, что не хочет быть обузой для гостеприимного хозяина, сообщает «Газета.ru».