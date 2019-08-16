Посольство РФ иронично отреагировало на решение Латвии наказать ретрансляторов «России-24»

Москва, 16 августа. Российское посольство с иронией отнеслось к решению Нацсовета по электронным СМИ Латвии наказать 19 кабельных операторов страны за наличие в их пакете каналов «России-24».

«Что делать, когда все плохо и денег не дают? В латвийском медиарегуляторе знают решение! Нужно найти вышедшую 2,5 месяца назад телепередачу на российском телеканале, например, «Россия 24» и заявить о выявленных в ней «враждебных речах», — иронизируют представители посольство РФ в Латвии в Facebook.

Латвийский медиарегулятор посчитал, что в передаче «России 24» от 30 мая произошло «разжигание вражды». В программе говорилось о том, что новый президент страны Эгилс Левитс связан с дискриминацией русскоязычных жителей Латвии. Ведущая телеканала цитировала запись депутата от партии «Согласие» Бориса Цилевича в Facebook.Нацсовет электронных СМИ Латвии завел против кабельных операторов страны административные дела.

Отметим, бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс призвал прекратить пугать население страны «российской угрозой». Он подчеркнул, что этими разговорами латвийское руководство пытается оправдать высокие военные расходы. Юркнас считает, что ситуация в Латвии не улучшится, если власти страны не наладят дипломатические отношения с Россией. Экс-глава МИД Латвии подчеркнул, что необходимо улучшить отношения не только с российскими властями, но и с российским народом.

Ранее известный композитор и бывший министр культуры Латвии Раймонд Паулс заявил, что страны Запада создают негативный образ России, действуя согласно своим политическим мотивам. По его словам, они боятся, что «Россия станет слишком сильным государством». Композитор также подчеркнул, что культура должна оставаться вне политики.