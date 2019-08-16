Самолет ВВС США провел разведывательный полет вокруг Калининградской области

Москва, 16 августа. Мониторинговый ресурс Plane Radar сообщил о полете самолета-разведчика ВВС США вокруг Калининградской области.

По данным портала, самолет-разведчик Boeing RC-135V взлетел с британской авиабазы «Милденхолл» и совершил облет Калининградской области над Балтийским морем.

В Миноборны РФ отмечают рост активности иностранных разведывательных аппаратов, в числе которых и беспилотники, у российских границ — над Черным и Балтийским морями.

Также они регулярно появляются в небе неподалеку от российских военных баз на территории Сирийской Арабской Республики. Несмотря на призывы Москвы, Пентагон отказывается сворачивать разведывательные операции у государственной границы России.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о появлении самолета радиоэлектронной разведки Военно-морских сил США у побережья Крыма.