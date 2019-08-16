Самолет ВВС США провел разведывательный полет вокруг Калининградской области

Москва, 16 августа. Мониторинговый ресурс Plane Radar сообщил о полете самолета-разведчика ВВС США вокруг Калининградской области.
По данным портала, самолет-разведчик Boeing RC-135V взлетел с британской авиабазы «Милденхолл» и совершил облет Калининградской области над Балтийским морем.
14:25 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) August 15, 2019
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США???????? (OF 38th RS/55th WG) , #Boeing RC-135V Rivet Joint, бортовой номер 64-14846, #COMBO40, взлетевший с авиабазы Милденхолл???????? (#Mildenhall ,EGUN), разведывательный полёт вокруг Калининградской???????? области.#RC135 #USAF pic.twitter.com/I5woDWkPsb
В Миноборны РФ отмечают рост активности иностранных разведывательных аппаратов, в числе которых и беспилотники, у российских границ — над Черным и Балтийским морями.
Также они регулярно появляются в небе неподалеку от российских военных баз на территории Сирийской Арабской Республики. Несмотря на призывы Москвы, Пентагон отказывается сворачивать разведывательные операции у государственной границы России.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о появлении самолета радиоэлектронной разведки Военно-морских сил США у побережья Крыма.