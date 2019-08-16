Трамп рассказал, как заставил страны НАТО найти на оборону дополнительно $100 млрд

Вашингтон, 16 августа. Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что его приход к власти и предпринятые им меры способствовали тому, что страну НАТО нашли на оборону дополнительные 100 млрд долларов.

С заявлением на тему президент США выступил во время мероприятия с участием его сторонников, прошедшее накануне в штате Нью-Гэмпшир. Трамп считает, что страны Североатлантического альянса нарушали свои обязательства.

«Я добился того, что НАТО платит на 100 миллиардов долларов больше. Многие страны не платили столько, сколько были должны. Предполагается, что мы должны их защищать, они душат нас в сфере торговли, у них имеются барьеры и многое другое», — уточнил хозяин Белого дома.

«Мой самый большой поклонник — это генсек НАТО Столтенберг. Он сказал, что, пока не появился президент Трамп, мы двигались к краху. Им бы очень быстро настал конец», — констатировал президент США.

Как напоминает «Газета.ru», американский лидер с момента прихода к власти постоянно критиковал государства, входящие в состав НАТО, обвиняя их в том, что они, по его мнению, мало тратят на поддержание коллективной безопасности.

Дональд Трамп требовал от государств Североатлантического альянса не только довести военные расходы до 2% величины внутреннего валового продукта, но и увеличить такие ассигнования до 4% ВВП.

Добавим, что в конце июля хозяин Белого дома заявил о необходимости реформирования Всемирной торговой организации. Трамп поручил управлению торгового представительства США изучить вопрос о возможном реформировании ВТО из-за привилегий, которые предоставляются экономикам развивающихся стран.