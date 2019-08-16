Названы территории с самым высоким риском нападения пиратов

Москва, 16 августа. Замглавы Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук рассказал, в каких водах высок риск стать жертвой пиратов.

По словам Ковальчука, пираты наиболее активны сегодня в водах вблизи побережья Нигерии, Сомали, в районе Латинской Америки и в Малаккском проливе.

«Наибольшее количество случаев сегодня — это Нигерия, несмотря на все усилия местных военных и правоохранительных органов. В других местах пиратская активность ниже, в основном это грабежи, там не берут людей в заложники и не воруют суда», — сообщил Ковальчук.

По данным Международного морского бюро, в прошлом году пираты совершили 201 нападение на морские суда, это на 10% больше, чем годом ранее. По активности пиратов лидирует Гвинейский залив.

Эксперт отмечает, что силовые методы способны снизить уровень пиратства, но не помогут полностью решить проблему, поскольку ее корни «лежат на берегу» и заключаются в отсутствии возможности для достойного заработка.

«Нигерия не обеспечивает безопасность судов и их экипажей в своих водах. При этом невозможно нанимать вооруженную охрану не из их страны, так как судно, имеющее на борту оружие, рассматривается как военное, с другим режимом входа в территориальные воды. Охрана, которую можно привлечь в Нигерии, зачастую неэффективна, фактически не оказывает сопротивления бандитам. В большинстве случаев на судах, на которых брали заложников, охрана была», — приводит РИА Новости слова Ковальчука.

Напомним, в начале января в Гвинейском заливе были похищены шесть членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy, шедшего под панамским флагом. На борту находились 24 члена экипажа, большинство из которых — россияне. Похищенные были освобождены через месяц. Позднее в районе Нигерии было зафиксировано еще несколько нападений пиратов, в том числе с похищением людей.

Ранее RT сообщил о пиратском нападении на южнокорейское торговое судно вблизи Сингапурского пролива. Тогда преступники похитили около 13 тысяч долларов и личные вещи членов экипажа.