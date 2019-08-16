Россия сократила вложения в американские госбумаги почти до $10 млрд

Москва, 16 августа. Россия сократила объем инвестиций в государственные бумаги США с 12,024 млрд долларов до 10,848 миллиардов долларов.

Так, доля в краткосрочных облигациях составила 5,552 млрд, что на 1,222 меньше, чем ранее. По долгосрочным облигациям количество ценных бумаг выросло до 5,296 миллиардов долларов, в сравнении с 5,250 миллиардами долларов ранее.

Как пишут «Аргументы и факты», российские власти стали сокращать вложения в государственные ценные бумаги США с апреля 2018 года. Тогда их объем сократился до 48,7 млрд долларов с 96 млрд. В мае 2019 году вложения составили 14,9 млрд долларов.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Россия снижает финансовую зависимость от США, избавившись от половины долговых бумаг, сообщает «Газета.ru».

Напомним, больше всего в американские ценные бумаги вложил Китай — 1,12 триллиона долларов. На втором месте — Япония, которая закупила ценных бумаг на 1,08 триллиона долларов, на третьем месте — Великобритания с ценными бумагами на 371 млрд долларов.