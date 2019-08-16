Эксперты объяснили, в каком случае курс доллара может вырасти до 70 рублей

Москва, 16 августа. Эксперты полагают, что в случае падения цены нефти ниже 50 долларов за баррель курс доллара может вырасти до 70 рублей.

По словам специалистов, опрошенных РИА Новости, на курс рубля к доллару может повлиять дальнейшее падение мировых биржевых индексов на 10-15%, а также массовое бегство инвесторов из рублевых облигаций. Наиболее вероятным они считают курс рубля к декабрю нынешнего года в диапазоне от 66 до 68 рублей за один доллар.

В августе ведущие мировые валюты достигли многомесячных максимумов по отношению к рублю. Курс доллара впервые с 3 мая поднимался до отметки в 66,59 рубля, курс евро с 11 марта до 74,25 рубля. Рост с начала месяца составил почти 3 рубля и 3,75 рубля соответственно.

Александр Осин из ИК «Фридом финанс» оценивает вероятность финансового кризиса в российской экономике в 23%.

«Это вероятность финансового кризиса в РФ в ближайшие несколько кварталов. Учитывая четкую взаимосвязь финансовой турбулентности с ослаблением курса рубля примерно с этой вероятностью можно ожидать и роста курса доллара до 70 рублей в 2019 году», — заявил он.

Антон Покатович из компании «БКС премьер» считает, что начавшийся на днях спад на мировых фондовых биржах еще не достиг своего предела. По его мнению, доллар может вырасти до 70 рублей в случае, если рынки просядут еще на 10-15%.

«Текущие настроения инвесторов продолжают характеризоваться повышенной тревожностью, любой негатив по торговым переговорам США и КНР может восприниматься крайне болезненно. В перспективе это может стать триггером для фронтальных распродаж рисковых активов, что приведет к ослаблению рубля», — рассказал Покатович.

Для подорожания доллара до 70 рублей нужно, чтобы нефть опустилась до 50 долларов за баррель, а нерезиденты начали массово продавать облигации федерального займа, отмечает Валерий Вайсберг из ИК «Регион».

«И то, и другое может быть спровоцировано резким ростом рисков глобальной рецессии, что мы частично наблюдаем сейчас, но паника должна быть усугублена отсутствием реальных возможностей для поддержки экономики как со стороны центральных банков, так и со стороны правительств», — считает аналитик.

Ранее RT сообщил о снижении американских фондовых индексов на фоне опасений инвесторов о возможной рецессии.