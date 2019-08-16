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Стало известно, как изменился рацион россиян за почти 40 лет

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Стало известно, как изменился рацион россиян за почти 40 лет

Москва, 16 августа. Специалисты Росстата рассказали, как изменился рацион россиян почти за 40 лет.

Выяснилось, что россияне стали меньше употреблять в пищу картофель, увеличив потребление фруктов и ягод. Согласно статистике, в 1980 году на одного человека приходилось 117 кг картофеля, а в 2018 году — 59 кг. Количество фруктов в 1980 году составляло 35 кг, стало — 74 кг. Кроме того, увеличилось потребление рыбы и морепродуктов с 17 кг до 22 кг, потребление овощей также выросло: в 1980 году — 92 кг, 2018 — 104 кг.

Снижение потребления мяса в сравнении с 1980 годом было зафиксировано в 2000 году: 70 кг против 50 кг, а в 2018 году потребление выросло до 89 кг.

Также россияне стали меньше есть хлеб, макароны и крупы: в 1980 году — 128 кг, в 2018 — 112 кг. Уменьшилось потребление молочных продуктов и яиц: с 390 кг до 266 кг, кондитерских изделий с 35 кг до 31 кг.

Медики связывают изменение рациона со стремлением россиян придерживаться более здорового образа жизни.

«Уже только ленивый не знает, что плохо есть много крахмала в виде картошки, много глютена в виде хлеба, и что нужно обязательно есть овощи и фрукты»,— рассказала кандидат медицинских наук, диетолог и эндокринолог Екатерина Александрова.

Она также подчеркнула, что увеличилась доступность фруктов и овощей, в сравнении с Советским Союзом.

«Русские традиции с любовью к картошке и хлебу остаются, но, тем не менее, мы сдвигаемся в нужную сторону», — отметила врач.

По ее словам, показатель в 30 кг сладкого на человека все равно является высоким. Медик подчеркнула, что от картошки проще отказаться, чем от сладкого. Екатерина Александрова отметила, что норма потребления сахара в год на человека, при котором наблюдается минимальная заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями равняется 5-7 кг сладостей в год.

Отметим, американские ученые разработали список рекомендаций, которые помогут в перейти на правильное питание. В частности, предлагается сократить потребление сосисок и колбас, вместо красного мяса употреблять морепродукты, а также фасоль с овощами. Исключить употребление майонеза, а вместо сливочного масла употреблять оливковое, сообщает «Газета.ru».

Ранее российские эксперты назвали полезные свойства баклажанов. Врачи обратили внимание, что в них содержится высокий уровень антиоксидантов, и много витаминов и минералов.

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Источник: РИА Новости
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