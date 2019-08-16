Психолог дал советы страдающим от аэрофобии

Москва, 16 августа. Заведующий отделением психологической помощи психиатрической больницы №1 Москвы Никита Чернов дал советы тем, кто боится летать.

По словам специалиста, страдающим от аэрофобии следует принять свой страх, а не пытаться заглушить его с помощью таких способов, как чтение, еда или прослушивание музыки.

«Когда у человека развивается аэрофобия, его начинают мучать тревожные приступы, зачастую человек боится того, что он разобьется. Здесь психолог обычно дает несколько вариантов. Первое — изменить собственное отношение к тревоге, потому что как бы она ни была неприятна, она безопасна», — пояснил Чернов.

Он отметил, что в таких случая психологи работают с пациентами, раз за разом сталкивая их с собственными страхами. Специалист особо подчеркивает, что делать это можно исключительно под присмотром врача.

«Когда человек испытывает аэрофобию, он пытается избегать полетов или пьет успокоительное. Вот это избегание формирует у человека состояние, что он не может это пережить. Тогда человека учат раз за разом сталкиваться со своим страхом. Через некоторое время формируется некая толерантность к страху. Страх есть, но человек видит, что ничего с ним не случится», — приводит слова психолога РИА Новости.

Чернов заявил, что попытки отвлечься от страхов, переключаясь на что-то другое, лишь усиливают изначальную тревожность.

«С одной стороны, ты справишься со страхом, переключишься, но по большому счету мозг раз за разом будет возвращать тебя к этой ситуации. Это не лечит твое состояние, то есть у тебя как был страх, так он и остался», — рассказал специалист.

Он сообщил, что избавиться от аэрофобии можно, изучая устройство самолета и принципы его полета. Это поможет разрушить стереотипы, навязываемые массовой культурой и СМИ.

«Образование позволит стать мини-экспертом в отношении летающих средств. Одна из идей, почему человек боится, заключается в том, что помимо страха возникают идеи, что человек может разбиться, так как мы это видим в СМИ, кино и так далее», — сказал Чернов.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Подмосковье совершил аварийную посадку самолет А321 «Уральских авиалиний». Лайнер летел в Симферополь, но врезался в стаю птиц при наборе высоты. Экипаж посадил судно на кукурузном поле, травмы получили 76 из 226 находившихся на борту пассажиров.