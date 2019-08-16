Трамп призвал строить больше психбольниц в США

Вашингтон, 16 августа. Американский президент Дональд Трамп призвал открывать больше психбольниц в США.

Глава Белого дома прокомментировал увеличение количества инцидентов со стрельбой в США. По его словам, расстреливающие людей граждане являются психическими больными.

«Я думаю, что нам нужно вновь строить специальные учреждения (для психически больных)», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что власти не могут позволить этим людям находиться на улицах.

С начала августа в США произошло несколько инцидентов со стрельбой. Так, 3 августа 21-летний американец расстрелял людей в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо . 22 человека погибли, еще 20 человек были ранены. По версии следствия, мужчина совершил преступление на почте расовой ненависти: большинство погибших — мексиканцы.

Также злоумышленник в Дейтоне открыл стрельбу по людям возле бара. Погибли девять человек, 26 получили ранения. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Перед инцидентом стрелок опубликовал в социальных сетях манифест, в котором выступил против мигрантов, якобы от их действий страдает экономика и культура США. Как сообщает «Газета.ru», судмедэксперты обнаружили в организме стрелка кокаин, алкоголь и антидепрессанты.

Кроме того, в Калифорнии вооруженный мужчина напал на полицейских, в Филадельфии преступник ранил шестерых стражей порядка, а Чикаго в результате стрельбы пострадали семь человек.

Ранее американский пограничный катер обстреляли на реке Рио-Гранде на границе США и Мексики. Вооруженные люди со стороны Мексики произвели не менее 50 выстрелов по судну. Катер получил несколько пробоин в корпусе, однако пограничники не пострадали, сообщают «Известия».