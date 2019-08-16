Трамп высказался о ситуации в Гонконге

Вашингтон, 16 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНР Си Цзиньпин должен договориться с оппозиционерами в Гонконге.

По словам Трампа, ситуация с протестами в Гонконге вызывает у него серьезное беспокойство. Вместе с тем, президент США уверен, что Си Цзиньпину по силам решить эту проблему быстро в том случае, если он пойдет на переговоры с лидерами оппозиции.

«Я бы очень хотел, чтобы Китай гуманно решил проблему в Гонконге. Думаю, они могут сделать это очень быстро. Уверен, что Си Цзиньпин сможет решить проблему, если поговорит с представителями оппозиции в Гонконге», — сказал Трамп.

Напомним, протесты в Гонконге продолжаются около двух месяцев. Демонстрации начались на фоне рассмотрения законопроекта об экстрадиции, предусматривающего выдачу Гонконгом подозреваемых в преступлениях юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальному Китаю. Начавшись мирно, акции протеста со временем приняли ожесточенный характер, число пострадавших насчитывает десятки человек.

Власти КНР неоднократно призывали Вашингтон не вмешиваться в ситуацию, называя ее внутренним делом Китая.

Как пишет «Газета.ру», в своем Twitter Трамп предложил Си Цзиньпину провести личную встречу, дав понять, что США по силам повлиять на ситуацию в Гонконге.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что найдены прямые доказательства вмешательства Вашингтона в ситуацию с протестами в Гонконге. В частности, опубликовано фото, на котором высокопоставленная сотрудница американского Госдепартамента встречается с группой лидеров и организаторов антипекинских выступлений. В ответ США заявили, что их дипломаты регулярно встречаются с широким кругом людей в Гонконге и Макао, поскольку это является частью их работы.