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Россия

В Минобороны рассказали о разведактивности у российских границ за неделю

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В Минобороны рассказали о разведактивности у российских границ за неделю

Москва, 16 августа. Воздушную разведку вдоль границ России за прошедшую неделю осуществили 28 летательных аппаратов. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газете «Красная звезда».

Российские истребители 19 раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушений государственной границы страны. Сообщается, что нарушений воздушного пространства РФ не было допущено.

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец рассказал, как плохл американская разведка разбирается в российском оружии.

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Источник: «Красная звезда»
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