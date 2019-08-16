В Минобороны рассказали о разведактивности у российских границ за неделю

Москва, 16 августа. Воздушную разведку вдоль границ России за прошедшую неделю осуществили 28 летательных аппаратов. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газете «Красная звезда».

Российские истребители 19 раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушений государственной границы страны. Сообщается, что нарушений воздушного пространства РФ не было допущено.

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец рассказал, как плохл американская разведка разбирается в российском оружии.