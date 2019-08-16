КНДР осуществила пуск двух неопознанных снарядов

Сеул, 16 августа. Северокорейские военные осуществили пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря. Об этом сообщает Younhap.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что пуски были осуществлены в районе города Тхончхон в провинции Канвондо в сторону Японского моря.

Ранее КНДР осуществила запуск двух ракет из города Хамхын, который расположен на северо-востоке страны. Южнокорейские военные сообщали, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын следил за ракетным запуском. В Южной Кореи подчеркивали, что дальность поражения неизвестных ракет составляет около 400 километров. Вероятно, в КНДР испытали баллистические ракеты малого радиуса действия.

Советник США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что ракетные испытания КНДР не нарушают обещания корейского лидера о денуклеаризации. По его словам, Ким Чен Ын дал обещания президенту США Дональду Трампу касательно межконтинентальных баллистических ракет.

Как сообщает «Газета.ru», глава Белого дома заявил, что готов встретиться с лидером Северной Кореи после совместных учений США и Южной Кореи. Дональд Трамп подчеркнул, что с нетерпением ждет этой встречи.