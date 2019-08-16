В России разработали концепцию движения беспилотных автомобилей

Москва, 16 августа. Минпромторг России разработал проект концепции обеспечения безопасности дорожного движения с учетом беспилотных автомобилей.

Принятые министерством меры должны обеспечить снижение погибших и пострадавших в ДТП людей, а также снизить число опасных участков на дорогах страны, пишет «ФедералПресс». Кроме того, документ поможет в разработке регламента по движению беспилотных авто в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Минпромторг подчеркивает, что существующая нормативно-правовая база не позволяет сформировать однозначные правила безопасности для беспилотников, что приводит к повышению риска для участников дорожного движения. Представленная концепция, отмечает ведомство, позволит «снять административные барьеры и повысить качество транспортных услуг».

Согласно предложенным нормам, беспилотные автомобили должны быть обязательно подключены к системе ЭРА-ГЛОНАСС, а также иметь бортовой самописец (черный ящик).

По мнению авторов концепции, внедрение беспилотников не только снизит затраты транспортных компаний на доставку грузов, но и ухудшит ситуацию на рынке труда, поскольку люди, чья работа связана с управлением транспортными средствами, массово потеряют свои рабочие места.

Ранее «Известия» сообщили, что российские страховщики приступили к разработке специальных продуктов для беспилотных транспортных средств, в том числе автомобилей.