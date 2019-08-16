СМИ узнали о намерении Трампа купить Гренландию

Москва, 16 августа. Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным журналистов, Трамп хочет расширить американское военное присутствие в Арктике. Глава Белого дома неоднократно интересовался у советников, возможно ли приобрести у Дании этот остров. Трамп даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Ряд советников Трампа считают, что речь идет о «мимолетном увлечении», которое не будет реализовано, другие — считают покупку острова экономически целесообразным решением, пишут журналисты.

После Второй мировой войны Штаты хотели купить Гренландию, предложив за нее 100 миллионов долларов. Однако тогда власти Дании отказали США.

Напомним, что в Гренландию должен был приехать госсекретарь США Майк Помпео. Поездка была отменена из-за эскалации напряжения в отношениях между США и Ираном, сообщает «Газета.ru».