Орнитологи предлагают ввести «индивидуальный паспорт аэропорта» после инцидента с А321

Москва, 16 августа. После аварийной посадки А321 в Подмосковье руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов заявил, что для предотвращения инцидентов с птицами необходимо составить индивидуальный паспорт для каждого аэропорта.

Рыжов уточнил в интервью «Известиям», что в индивидуальном паспорте должны быть учтены такие факторы, как наличие рядом рек, морских побережий, характер растительности, урожайность семян, качественный и количественный состав самих птиц. В документ также должны быть внесены и антропогенные факторы: интенсивность взлетов и посадок, наличие рядом свалок и так далее.

Эксперт добавил, что для каждой воздушной гавани необходимо вырабатывать индивидуальную программу обеспечения орнитологической безопасности. Невозможно решить проблему используя только устройство для акустического отпугивания или с помощью ловчих птиц.

В Летно-исследовательском институте им. Громова сообщили, что аэродром «Раменское» сертифицирован Росавиацией по всем стандартам, включая орнитологическое обеспечение полетов.

Самолет «Уральских авиалиний» А321, который совершал полет из Жуковского в Симферополь, через 15 минут после взлета столкнулся со стаей чаек. У воздушной машины сначала отказал один двигатель. По словам командира воздушного судна Дамира Юсупова, экипаж хотел развернуть воздушную машину и посадить ее в Жуковском, однако мощности не хватило не только для продолжения полета но и для удержания высоты. А затем стал отказывать второй двигатель.

Было принято решение сажать самолет на кукурузное поле. На борту самолета находились 230 человек. Посадка осуществлялась без шасси, сообщала «Газета.ру». Всего пострадали 74 человека, однако к вечеру их почти всех отпустили на амбулаторное лечение. В больнице осталась лишь одна женщина, состояние которой медики оценили как средней тяжести.

Один из пассажиров снял на видео момент столкновения со стаей чаек. Как видно из ролика, инцидент произошел еще во время взлета лайнера. На кадрах можно заметить мелькающих за иллюминатором птиц, а после короткую вспышку под крылом. Через некоторое время, когда самолет уже набрал высоту, вспышка повторилась.