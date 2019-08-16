Пользователи Instagram смогут отмечать недостоверные публикации

Москва, 16 августа. Пользователи социальной сети Instagram смогут помечать публикации, которые, по их мнению, считаются недостоверными. Об этом заявила представитель Facebook Стефани Отуэй.

По ее словам, новая функция позволит указывать, что публикация считается некорректной, поскольку в ней приводится «недостоверная информация». После этого достоверность данных будут проверять партнеры Facebook из СМИ и исследовательских организаций.

Отуэй подчеркивает, что в независимости от результатов проверки, материалы не будут удалены, даже если они будут «вводить в заблуждение». Тем не менее, администрация социальной сети будет принимать меры для уменьшения доступа людей к публикации. Для этого у «недостоверной» записи будут удалены некоторые хештеги.

Представитель Facebook подчеркнула, что эта функция уже доступна в США, для пользователей всего мира она заработает в течение ближайших двух недель.

Ранее стало известно, что разработчики социальной сети Instagram тестируют новый способ восстановления доступа к взломанным аккаунтам. В частности, применяется специальное приложение для запроса различных видов информации. Пользователь будет получать шестизначный код, а кибермошенники не смогут использовать коды электронной почты или номера телефона для передачи аккаунта с одного гаджета на другой.

Как пишет «Газета.ru», эксперт по кибербезопасности Лаксман Мутийя нашел способ взлома любого Instagram-аккаунта за десять минут. Он обнаружил уязвимость в системе восстановление пароля к Instagram-аккаунту.