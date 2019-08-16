Чемпион автогонок NASCAR пострадал при крушении самолета в США

Вашингтон, 16 августа. Телеканал NBC сообщил о крушении самолета, на котором находилась семья чемпиона автогонок NASCAR Дейла Эрнхардта-младшего.

Как сообщает NBC со ссылкой на федеральное агентство гражданской авиации США, легкомоторный самолет Cessna Citation потерпел крушение при посадке на аэродроме в городе Элизабеттаун (штат Теннеси), когда выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего загорелся.

Сестра Дейла Эрнхардта Келли подтвердила, что на борту находился ее брат, а также члены его семьи — жена Эми и годовалая дочка Айла.

«Все в безопасности и направлены в больницу для дальнейшей оценки их состояния», — рассказала Келли Эрнхардт.

По предварительным данным, оба пилота также не получили серьезных травм.

Эрнхардт-младший дважды становился чемпионом гонок NASCAR и завершил карьеру в 2017 году. Его отец Дейл Эрнхардт-старший — семикратный чемпион NASCAR — погиб во время гонки в 2001 году.

Ранее «Газета.ру» сообщила о новых подробностях авиакатастрофы, в которой погиб футболист Эмилиано Сала. Экспертиза показала, что спортсмен и пилот легкомоторного самолета перед крушением подверглись воздействию угарного газа.