Трамп анонсировал «фантастичную торговую сделку» с Великобританией

Вашингтон, 16 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Великобритания стремительно движутся в сторону заключения торговой сделки.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб ранее сообщил, что после Brexit Лондон собирается работать с Вашингтоном по заключению сделки о свободной торговле.

«Я считаю, что у нас будет фантастичная и крупная торговая сделка с Великобританией. Все движется в эту сторону очень быстро», — заявил глава Белого дома он журналистам.

Рааб прибыл в Вашингтон в начале августа. На встрече с Трампом стороны обсудили перспективы заключения британо-американского соглашения о свободной торговле. Позднее Рааб отметил, что Трамп очень тепло отзывается о Великобритании и испытывает большой энтузиазм по поводу возможности подписания нового соглашения между Вашингтоном и Лондоном после Brexit.

В минувший вторник советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон и Лондон ожидает «беспрецедентное партнерство» после Brexit. Он уточнил, что на переговорах с британским премьером Борисом Джонсоном обсуждались торговые отношения и сотрудничество стран в сфере безопасности после выхода Британии из ЕС, передавал RT.

«США и Великобритания находятся на пути к беспрецедентному партнёрству», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, в конце июля министр по выходу Великобритании из Евросоюза Стивен Баркли заявил, что его страна даже без сделки точно покинет ЕС 31 октября.