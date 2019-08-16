Работа одного из крупнейших банков приостановлена в Латвии

Рига, 16 августа. Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) Латвии сообщила о приостановке работы банка PNB Banka.

По данным FKTK, работа PNB Banka, ранее называвшегося Norvik Banka, приостановлена из-за возможных финансовых трудностей.

«Решение связано с тем, что Европейский центральный банк пришел к выводу, что PNB Banka может столкнуться с финансовыми трудностями», — сообщает ведомство.

Согласно решению FKTK, PNB Banka был обязан прекратить предоставление финансовых услуг, включая выполнение платежей клиентов, с 21.00 15 августа (время совпадает с московским). Подчеркивается, что такое решение было принято с целью не допустить оттока денежных средств из кредитно-финансового учреждения.

«С этого момент работа платежных карт, банкоматов и интернет-банков PNB приостановлена», — говорится в сообщении FKTK.

Отметим, по размеру активов на конец прошлого года PNB Banka занимал шестое место в Латвии.