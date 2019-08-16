Трамп оценил состояние американской экономики

Вашингтон, 16 августа. Американский президент Дональд Трамп положительно оценил состояние американской экономики, заявив при этом, что у экономики Китая имеются большие проблемы.

«Экономика в прекрасном состоянии. У нас будет очень длительный период богатства и успеха. У Китая дела идут очень-очень плохо», — заявил Трамп на встрече с журналистами.

Напомним, индексы американских бирж снизились на фоне сообщений о возможном росте экономик США и Германии, а также торговой войны США с КНР. Трамп подчеркнул, что в американскую экономику текут потоки новых инвестиций. Президент США также подверг критике Федеральную резервную систему США. По его мнению , она слишком медленно снижает учетную ставку.

Отметим, Трамп оценивал состояние американской экономики в январе 2019 года. Тогда глава Белого дома заявил, что она является «самой мощной в мире и никто даже рядом не стоял».

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказал мнение, что Штаты продолжат доминировать в мировой экономике на протяжении ближайших 40 лет. Он выразил уверенность, что рано или поздно американская экономика ослабнет. По его мнению, это произойдет из-за эгоистичной политики Вашингтона.

Как сообщает «Газета.ru», президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшее время провести разговор с Си Цзиньпином.