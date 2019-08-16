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Украинские церковники решили сменить «неэффективного» главу ПЦУ

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Украинские церковники решили сменить «неэффективного» главу ПЦУ

Киев, 16 августа. Предстоятеля «новой церкви Украины» Епифания планируют заменить на митрополита Луцкого, сообщает украинское информагентство «Страна.ua» со ссылкой на источник.

По данным издания, внутри Православной церкви Украины (ПЦУ) «поднимается волна недовольства»: из-за смены власти в стране их церковь потеряла поддержку государства и несет немалые потери. Священнослужители пришли к выводу, что глава ПЦУ Епифаний «проявляет себя как неэффективный руководитель». 

Церковники уверены, что ПЦУ необходим более волевой и авторитетный глава. Источник в церковных кругах сообщил, что «основным претендентом на место главы ПЦУ называют митрополита Луцкого и Волынского Михаила Зинкевича, который пользуется хорошей поддержкой и у основных спонсоров церкви». 

Напомним, в декабре 2018 года в Киеве состоялся так называемый «объединительный собор», в котором приняли участие представители двух непризнанных мировым православием религиозных структур — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Украинские церковники решили сменить «неэффективного» главу ПЦУ

По итогам мероприятия было объявлено о создании Православной церкви Украины. Кроме того, участники так называемого «собора» избрали патриарха «новой церкви», которым стал Епифаний (Думенко).

В январе 2019 года глава Константинопольского патриархата Варфоломей передал Епифанию томос об автокефалии ПЦУ. При этом томос, запрещает представителям «новой церкви» самостоятельно принимать важные и ключевые решения, а также создавать свои приходы за пределами Украины.   

В минувший четверг Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) официально прекратила существование, соединившись с новой ПЦУ. 29 июля в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), физических лиц-предпринимателей и общественных объединений была внесена запись о прекращении работы указанной религиозной организации. 

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Источник: СТРАНА.ua
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