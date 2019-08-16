Трамп рассказал, как «фейковые СМИ» подрывают экономику США

Вашингтон, 16 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что с помощью «фейковых новостей» СМИ пытаются разрушить американскую экономику.

По мнению Трампа, «фейковые СМИ» ставят своей целью не только подорвать экономику США, но и навредить ему лично. Сделать это у них не получится, подчеркнул американский президент.

«Фейковые новостные СМИ делают все, чтобы вызвать крах экономики, потому что думают, что это навредит мне и моему переизбранию. Но у них есть проблема — экономика слишком сильная, мы скоро одержим большую победу в торговле, это знают все, включая Китай», — написал он в своем Twitter.

Накануне американские биржевые индексы резко снизились на фоне новостей, в которых высказывались опасения по поводу дальнейшего роста экономики США и Германии, а также торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем. Трамп поспешил опровергнуть эту информацию, заявив, что экономика по-прежнему обладает солидным запасом прочности, что подтверждается потоком новых инвестиций.

«У нас будет очень длительный период богатства и успеха», — подчеркнул американский лидер.

Говоря об американо-китайской торговой войне, Трамп заявил, что она не продлится долго, а экономика США в ходе нее «становится все крепче». Вместе с тем глава Белого дома выступил с резкой критикой в адрес Федеральной резервной системы США за слишком медленное, по его мнению, снижение учетной ставки.

Как пишет «Газета.ру», в среду индекс Dow Jones достиг максимального падения в нынешнем году, а девять самых богатых бизнесменов мира лишились в совокупности около 18 млрд долларов из-за снижения американских фондовых индексов.